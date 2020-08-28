Беларусь всегда удерживала Россия - журналистка

Экономику Беларуси всегда поддерживала Россия. Фото: wz.lviv.ua

Экономика Беларуси зависима от России.

И виноват в этом Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента республики. Об этом заявила белорусская журналистка Татьяна Мартынова в эфире ток-шоу "Право на власть".

"До сих пор кому-то непонятно, что в Беларуси всегда была рентная экономика, Беларусь всегда удерживала Россия и подбрасывала постоянно Саше (Александру Лукашенко. - Gazeta.ua) денег на жизнь? Что все наши сохраненные предприятия - это убыточная история. Когда в продукт вкладывают 20 рублей, а продается он за 10, а вот эти 10, которые нужно доплатить, чтобы хоть как-то его сохранить, они и берутся в России", - отметила Мартынова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина заморозила отношения с Беларусью

По ее словам, для людей только создавалась картинка, будто в стране с экономикой все хорошо.

"Динамично пилялись деньги, создавалась картинка, что у нас все хорошо, а в итоге все утаптывают. К чему только не дотянулись руки Саши Лукашенко, все ушло в минус", - добавила журналистка.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, а после обнародования данных первых экзит-полов, где победа была за действующим президентом Александром Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Они продолжаются уже почти 3 недели. Во время первых столкновений с ОМОНом правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно по меньшей мере, про трех погибших в результате протестов, по официальным данным. Правозащитники говорят, что погибших пятеро.