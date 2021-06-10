Беларусь превращается в Северную Корею - Тихановская

Тихановская прокомментировала процессы Беларуси. Фото: Белсат

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила американским законодателям, что авторитарный правитель Александр Лукашенко превращает Беларусь на "Северную Корею Европы".

Она призвала США расширить санкции против лиц и предприятий, которые финансируют режим, передают местные СМИ.

Тихановская говорила с членами комитета по иностранным делам Сената. Она подчеркнула, что решение Лукашенко посадить в Минске самолет авиакомпании Ryanair 23 мая с целью ареста журналиста диссидента Романа Протасевича перешагнуло границу и создало угрозу для международного мира и безопасности.

"Итак, международная реакция наконец стала быстрой и эффективной, введя практические мероприятия и начав международное расследование ИКАО (Международная организация гражданской авиации)", - сказала Тихановская.

Международная реакция не должна ограничиваться инцидентом с рейсом Ryanair. Ситуация в Беларуси заслуживает "всестороннюю и непоколебимую" реакцию США и их партнеров, отметила она.

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Оппозиционерка заявила, что нужно создать международный трибунал для расследования преступлений режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.