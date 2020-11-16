Беларусь пожаловалась Польше на редакторов NEXTA - требуют их сдать

Акции протеста в Беларуси. Фото: dw.com

МИД Беларуси требует от Польши выдать администраторов Telegram-канала NEXTA.

Соответствующую ноту с требованием передали Мартину Воцеховскому, временному поверенному в делах Польши, сообщают в пресс-службе МИД Беларуси.

"Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес Министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С. А. и Протасевича Р. Д.", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что Путило и Протасевича должны выдать в кратчайшие сроки, "учитывая особую опасность их деятельности".

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Информационный канал мессенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами. Такое решение вынес суд Центрального района Минска. Сейчас Telegram канал изменил название на "НЕХТА". Против основателей канала Нexta Live Степана Путило и Романа Протасевича открыли уголовные дела за организацию массовых беспорядков.