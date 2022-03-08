Беларусь готовится к войне на стороне РФ - Генштаб ВСУ

Военные Беларуси осуществили частичную перегруппировку. Участие страны в российско-украинской войне остается вероятным. Фото: facebook.com/mod.mil.by

Руководство Беларуси готовится к возможному широкомасштабному участию вооруженных сил своей страны в войне против Украины на стороне российских оккупантов.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 12:00 8 марта.

Отмечается, что сухопутные войска и Сил специальных операций Республики Беларусь совершили частичную перегруппировку.

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"В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск). В районе Александровка (район пограничного КПП в районе Вильчи Киевской области) - два БТГр 38 едшбр. ) – два БТГр 103 опдбр", - говорится в сообщении.

Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих проинформированы о предстоящих действиях и не желают воевать на стороне ВС РФ, отметили в Генштабе ВСУ.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.