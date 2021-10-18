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понедельник, 18 октября 2021 06:50

Бандиты похитили группу американских миссионеров

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Бандиты похитили группу американских миссионеров
На Гаити похитили 17 христианских миссионеров. Фото: Pexels

На Гаити бандиты похитили группу миссионеров.

Похитили 16 христианских миссионеров из США, одного канадца и членов их семей. Среди пострадавших есть дети, сообщает NYT.

Группа хотела посетить детский дом на Гаити.

Их похитили из автобуса, который ехал в аэропорт.

Службы христианской помощи штата Огайо подтвердила информацию о похищении.

Сейчас у них нет информации, кто устроил похищение и куда увезли людей.

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"Мы ищем Божьих указаний для решения проблемы, и власть ищет способы помочь", - говорится в сообщении.

Столичные правоохранители обезвредили преступную группу, участники которой совершали массовые разбойные нападения на иностранцев на территории Киева. Группа лиц, действуя на территории трёх развлекательных заведений, расположенных в центре столицы, совершала нападения на иностранцев и силой отбирала деньги и ценности.

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