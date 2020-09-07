Бактерия выжила после трех лет в открытом космосе

МКС / Getty Images

Ученые прикрепили штамм бактерии к внешней стороне Международной космической станции. Она выжила, находясь 3 года в открытом космосе.

Эксперимент провела команда японских исследователей - поместили штамм бактерии Deinococcus radiodurans на внешнюю оболочку МКС. Бактерия известна способностью выживать в экстремальных условиях. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые доказали возможность попадания жизни на Землю из космоса

Ученые говорят, что эксперимент позволит точнее понять, возможна ли жизнь на других планетах.

Deinococcus radiodurans - один из самых устойчивых организмов к действию ионизирующего излучения. Впервые выделили из консервированного мяса и описали в 1960-м. Сейчас бактерию используют для биоочистки радиоактивно зараженных сточных вод. Имеет высокую устойчивость к радиации. Также устойчив ак неблагоприятным условиям окружающей среды.