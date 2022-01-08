Байдену советуют немедленно отправить в Украину ракеты Stinger

США с союзниками по НАТО обсуждают поставку оружия в Украину. Фото: defence

США и другие члены НАТО работают над организацией поставки в Украину переносных зенитных ракет класса "земля-воздух" Stinger.

Администрация Байдена также подготовила новый пакет дополнительной военной помощи для Украины. Кроме того, Белый дом готов расширить военное присутствие НАТО в Восточной Европе, чтобы помочь ВСУ. Об этом ссылаясь на действующих и бывших официальных лиц, сообщает NBC News.

Вашингтон уже в течение месяца обсуждает с бывшими чиновниками по вопросам национальной безопасности и экспертами по РФ варианты подхода к Кремлю. Часть из них посоветовали Байдену держать жесткую линию.

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В письме от 24 бывших сотрудников службы национальной безопасности и высокопоставленных военнослужащих Байдена призвали отправить Украине уже сейчас ракеты Stinger и дополнительно поставить ракеты Javelin и радары для отслеживания артиллерийского огня.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты должны в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной принять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", – говорится в письме.

Администрация Соединенных Штатов планирует в ближайшие месяцы и недели продолжить оказание военной помощи Украине. Об этом заявил госс-секретарь США Энтони Блинкен.