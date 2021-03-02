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вторник, 02 марта 2021 23:09

Байден жестко подтолкнет Украину к реформам - экс-посол

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Байден жестко подтолкнет Украину к реформам - экс-посол
Байден готов подталкивать Украину к реформам. Фото: АР

Администрация президента США Джо Байдена может подтолкнуть Украину к реформам.

"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже иногда в жесткой форме с добрыми намерениями – для реализации ключевых шагов, которые будут политически тяжелыми, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", – заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер во время онлайн-конференции, организованной американо-украинским Деловым советом.

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Такая позиция Запада вытекает из замедления реформ в Украине, паузы в программе МВФ и усиленного влияния олигархов.

Бывший посол отметил, что подталкивание Украины к изменениям в любом случае будет для нее полезным, даже если не все это поддержат.

"Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и введения реальных решительных мер для сдерживания коррупции...Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас нужен Украине", – заявил Пайфер.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке телефонного разговора между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются ... Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал министр.

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02
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