Байден выделил деньги Украине на войну

Президент США Джо Байден подписал документ, согласно которому Украине дадут 600 миллионов долларов. Фото: Укринформ

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав документ. Згідно з ним США нададуть Україні $600 млн допомоги. З них $350 млн – на військові потреби.

Про це повідомили у Білому домі, передає "Українська правда".

У документі, зокрема, зазначається, що Байден доручає Держдепу надати "термінову допомогу Україні". Йдеться про оборонні потреби, а також "військову освіту та підготовку".

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Учора, 25 лютого, Білий дім попросив у Конгресу США близько $6,4 мільярда допомоги Україні, кранам Балтії, Польщі та союзникам східного флангу НАТО. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на представника адміністрації президента США Джо Байдена. The Hill з посиланням на представника адміністрації Байдена зазначило, що $2,9 млрд заплановано на гуманітарну допомогу, а Польщі, країнам Балтії та союзникам на східному фланзі НАТО на допомогу у забезпеченні безпеки України.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову допомогу у сфері безпеки. Це буде летальна та нелетальна зброя. Що саме буде входити у цей пакет поки невідомо.