Байден собирает лидеров мира для обсуждения Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3537
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1314
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 711
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 324
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 378
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3510
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1530
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 522
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1782
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 900
Фото
Все фото
24
3
4
4
8
&quot;Машины свисают со столбов&quot; - почти сто человек погибли в результате оползня
"Машины свисают со столбов" - почти сто человек погибли в результате оползня
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей
Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Из-под воды появился испанский поселок-призрак, затонувший 30 лет тому назад
Из-под воды появился испанский поселок-призрак, затонувший 30 лет тому назад
Видео
Все видео
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Змея заползла в самолет и сорвала рейс
Змея заползла в самолет и сорвала рейс
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1350
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2187
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5247
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4464
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1863
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 февраля 2022
Просмотров: 144
День храму
Пишу це вранці у вівторок, на Стрічення, коли в нас у Сулимівці храмовий празник чи простіше — храм. Храм — це коли приходять гості. ...
пятница, 18 февраля 2022 06:41

Спецтема: Враг возле украинской границы

Байден собирает лидеров мира для обсуждения Украины

  Комментировать
Байден собирает лидеров мира для обсуждения Украины
Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден соберет трансатлантическое сообщество для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает "Укрінформ".

В пятницу состоится видеовстреча лидеров США, Канады, ЕС, НАТО и пяти европейских государств.

Канадское правительство сообщило, что во встрече, организованной Байденом, примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий

Встреча будет закрытой для СМИ.

Американский президент уже проводил встречу в таком же формате в прошлую пятницу.

Угроза нового российского вторжения в Украину очень высока, заявлял Байден.

Россия увеличила присутствие вдоль границ с Украиной, прибавив около семи тысяч военных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден собирает лидеров мира для обсуждения Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство 1 Просмотров: 40833
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 16552
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 7362
Десантник повесился в собственном авто
Десантник повесился в собственном авто Просмотров: 7245
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
4
 Просмотров: 7101
Мир
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 3420
Великобритания отменила программу выдачи "золотых виз" олигархам
Великобритания отменила программу выдачи "золотых виз" олигархам Просмотров: 180
Россия увеличила свое присутствие вдоль границ с Украиной – что пишет о нас мировая пресса
Россия увеличила свое присутствие вдоль границ с Украиной – что пишет о нас мировая пресса
5
 Просмотров: 981
Россия передала США реакцию на ее ответы по "гарантиям безопасности"
Россия передала США реакцию на ее ответы по "гарантиям безопасности" Просмотров: 963
Россия готова к нападению - госсекретарь США Блинкен
Россия готова к нападению - госсекретарь США Блинкен Просмотров: 1656
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
8
Рейтинг Зеленского уменьшается - опрос
3
В Раду могут пройти семь партий, лидирует "Евросолидарность" — опрос КМИС
3
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
2
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
Голосов: 76
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть