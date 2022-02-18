Байден собирает лидеров мира для обсуждения Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден соберет трансатлантическое сообщество для обсуждения ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает "Укрінформ".
В пятницу состоится видеовстреча лидеров США, Канады, ЕС, НАТО и пяти европейских государств.
Канадское правительство сообщило, что во встрече, организованной Байденом, примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании.
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Встреча будет закрытой для СМИ.
Американский президент уже проводил встречу в таком же формате в прошлую пятницу.
Угроза нового российского вторжения в Украину очень высока, заявлял Байден.
Россия увеличила присутствие вдоль границ с Украиной, прибавив около семи тысяч военных.
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