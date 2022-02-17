Война с Россией: Байден назвал новые даты вторжения в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину очень высока. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину очень высока.

Есть признаки того, что войска РФ готовы напасть в ближайшие несколько дней, передает Reuters.

"Нападение России на Украину возможно в ближайшие дни", - сказал Байден. Подчеркнул, что есть все признаки того, что РФ готова отправиться в Украину.

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Как отметил президент США, он верит, что Россия может участвовать в подставной операции под "чужим флагом" для того, чтобы разжечь военный конфликт с Украиной, несмотря на утверждение Кремля об отводе сил.

Президент США утверждает, что дипломатическое решение этого вопроса все еще возможно, поэтому он попросил госсекретаря Энтони Блинкена отправиться в ООН, где Блинкен – "расскажет, что это за путь".

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17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод. Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.