Россия увеличила свое присутствие вдоль границ с Украиной – что пишет о нас мировая пресса

Заявления России об отводе войск от границ Украины не соответствуют действительности. Также украинцы подвергаются, возможно, самой большой киберагрессии в мире, от начала российской войны против Украины в 2014 году. Израиль отказался продать Украине противоракетную систему обороны "Железный купол" из-за опасений поссорится с Россией. Вот кое-что из того, что писали об Украине в мировых СМИ.

"Россию обвинили, что она продолжает перебрасывать тысячи солдат к украинской границе", Le Monde, Франция

Спустя сутки, когда напряжение, казалось бы, спало, на границах с Украиной продолжают стоять российские войска.

15 февраля русские объявили, что отводят войска от границ с Украиной. Теперь знаем, что это ложь

"15 февраля русские объявили, что выводят войска от границ с Украиной. Теперь знаем, это ложь", - заявил в среду, 16 февраля, высокий чиновник Белого дома.

"Фактически мы сейчас подтвердили, что в последние дни Россия увеличила свое присутствие вдоль границ с Украиной, добавив около 7000 военных, некоторые из них прибыли сегодня, в среду", - сказал он.

Автор: Reuters Российские танки частей Западного военного округа возвращаются к местам постоянной дислокации в неизвестном месте на территории России, 15 февраля 2022 года. Видео министерства обороны России. Американская разведка не подтверждает этих данных, и говорит, что это может быть уловка

По словам чиновника, если Россия заявила, что хочет найти дипломатическое решение, "ее действия показывают обратное".

В прошлый четверг Россия заявила, что возвращает на базы бронетанковые части, принявшие участие в военных учениях возле границ Украины. Военный эшелон с техникой бронетанковых частей Западного военного округа "выехал в пункт постоянной дислокации после окончания плановых учений", заявило тогда минобороны России. Однако никаких подробностей ни о месте, куда отправили бронетехнику, ни о месте, куда она прибыла, нет.

Автор: Reuters На спутниковом снимке видны российские войска, автопарк и артиллерийские установки возле белорусского города Речице, 4 февраля

По состоянию на среду, 16 февраля, российская армия объявила об окончании учений и уходе солдат с аннексированного Крыма, опубликовав видео, на котором утверждается, что вагоны с военной техникой покидают район ночью. Беларусь также пообещала в среду, что все российские военные, дислоцированные на ее территории в рамках учений, покинут страну в запланированное время окончания учений 20 февраля. Но в НАТО заявили, что не видят объявленной деэскалации.

"Наоборот Россия продолжает усиливать военное присутствие. Она все еще может вторгнуться в Украину без предупреждения. Возможности у нее есть", - заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг, имея в виду более 100 тыс. солдат.

Москва по-прежнему концентрирует "столько же сил" вокруг Украины, как раньше, заявил также глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

Автор: Reuters На спутниковом снимке войска и подразделения обеспечения к северо-западу от российского Ельска, Беларусь, 4 февраля

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит признаков снижения концентрации российских войск у границ, но наблюдает "небольшие ротации".

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В этом контексте пророссийские сепаратисты на Донбассе в четверг обвинили украинское правительство в применении минометов, гранатометов и пулеметов для нападения на их территорию в нарушение договоренностей, направленных на прекращение конфликта в регионе.

Эти обвинения прозвучали, когда во вторник российский парламент призвал Владимира Путина признать независимость этих сепаратистских территорий.

"Кибервойна России против Украины - чего нас учит новейшая история?", Sky News, Великобритания

Хотя большинство вооруженных сил мира признало киберпространство полем ведения войны, компьютеры по-прежнему гораздо менее способны убивать людей, чем артиллерия, сосредоточенная на границах Украины.

В 2014 году Россия аннексировала Крым. С тех пор ее атаки на Украину неоднократно были нацелены на гражданскую инфраструктуру и часто причиняли вред гражданскому населению. От сбитые самолета рейса MH-17 до кибератаки NotPetya, которая вывела из-под контроля системы и причинила миллиардные убытки, в том числе в самой России.

За последние восемь лет Украина столкнулась с большей киберагрессией, чем любая другая страна на Земле

"Украинцы воюют с Россией. Киберпространство одно из измерений. Идет постоянная цифровая травля. Было два отключения электроэнергии в Киеве в 2015 и 2016 годах, сбои в работе государственных онлайн-сервисов и нападения на украинские военные объекты в разведывательных целях. За восемь лет Украина столкнулась с большей киберагрессией, чем любая другая страна на Земле", - говорит бывший исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин.

Бюллетени на первых президентских выборах в Украине после вторжения России в 2014 году пришлось подсчитывать вручную - хакеры удалили важные файлы в центральной избирательной системе страны.

Автор: Reuters Россия активно использует киберагрессию против украинцев

В следующем году первый публично признанный успешный взлом электросети отключил подачу электроэнергии для более, чем 200 тыс. человек на срок до шести часов. Другая, еще более изощренная атака в 2016 году вывела из строя электроснабжение Киева.

Еще один переломный момент должен был наступить в 2017 году. Накануне Дня Конституции Украины хакеры запустили вредоносный инструмент шифрования данных, который был встроен в бухгалтерское программное обеспечение, используемое большинством государственных и финансовых учреждений страны. Вредоносная программа могла распространяться из сети в сеть. Именно это она делала, распространяясь со скоростью лесного пожара. Но хакеры, которые ее разработали, не смогли направить ее для повреждения определенных сетей.

Российские хакеры отключили чернобыльскую систему радиационного контроля

По оценке Белого дома, они даже отключили чернобыльскую систему радиационного контроля. Это затронуло предприятия по всему миру, в том числе в России, уничтожив данные и причинив ущерб на сумму более $10 млрд.

"То, что мы видели, включая порчу сайтов, не является чем-то новым. Однако, если Россия решит начать военные действия против Украины, ожидаем дальнейших и более агрессивных кибератак. На данном этапе трудно сказать, в чем могут состоять операции, но они могут включать нарушение связи или другой критически важной инфраструктуры, а также информационные операции, направленные на то, чтобы вызвать замешательство среди населения", - говорит директор эксперт Secureworks Майк Маклеллан.

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Цель этих операций может заключаться не в том, чтобы напрямую вывести из строя военную технику, а в том, чтобы подорвать обороноспособность Украины и заставить страну использовать свои ресурсы таким образом, чтобы Россия могла этим воспользоваться.

"Израиль отказался продавать Украине систему ПВО "Железный купол", YNET, Израиль

Стремясь любой ценой избежать участия Израиля в кризисе между Россией и Украиной, Иерусалим отказался продавать Киеву систему противоракетной обороны "Железный купол", чтобы не раздражать россиян. Отказ продавать передовую технологию, он разочаровал украинцев.

Этот вопрос демонстрирует затруднительное положение, в котором оказался Иерусалим, поскольку присутствие России в Сирии означает, что две страны фактически имеют общую границу.

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Правительство Израиля считает, что администрация Джо Байдена и лидеры Конгресса США понимают необходимость того, чтобы израильтяне действовали осторожно и показали "ответственное и чуткое" поведение, когда дело доходит до поставок оборонительного оружия.

Автор: Reuters Танк Т-64 и БМП сражаются во время военных учений для украинских солдат в под Ровно, 16 февраля

Систему "Железный купол" Израиль разработал совместно с Пентагоном. Соглашение между двумя странами не позволяет продавать технологию третьим лицам без взаимного согласия.

Популярность системы возросла после военного конфликта с ХАМАСом в мае 2021 года. Она привела к тому, что Украина, среди прочих стран, захотела ее купить.

Украинцы обратились к США с просьбой разместить на их территории американские ракетные комплексы Patriot и позволить купить "Железный купол", прежде чем вторжение России стало реальной угрозой

Киев начал кампанию давления на законодателей в Вашингтоне, чтобы облегчили сделку. Весной прошлого года украинцы официально обратились к США с просьбой разместить на их территории американские ракетные комплексы Patriot и позволить купить "Железный купол", прежде чем вторжение России в страну стало реальной угрозой.

Администрация Байдена и члены Конгресса от обеих партий склонны занять более агрессивную позицию в отношении Москвы на фоне продолжающейся агрессии России против Украины на Донбассе. Некоторые члены Конгресса, желая оказать давление на Байдена, включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая заставит Белый дом продать или передать Украине системы ПВО и противоракетной обороны, включая "Железный купол".

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Поправка требовала от Пентагона представить Конгрессу отчет с изложением вариантов потенциальных продаж или передачи Украине "существующих систем".

По данным издания Politico, США закупили две батареи "Железного купола" у израильской фирмы Rafael Defense Industries. Они готовятся к вводу в эксплуатацию в следующем году. Система пока что не интегрирована в систему противоракетной обороны США. Это поставило Израиль в сложное положение. Он может отклонить запрос Америки на поставку технологии Украине или рискнуть конфронтацией с Россией.

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Израиль сообщил администрации Байдена в ходе неофициальных переговоров, что не может согласиться на такой шаг, учитывая его отношения с Москвой. Затем Украина напрямую обратилась к правительству израильского премьера Нафтали Беннета. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в начале этого месяца в интервью телеканалу Kan Public Broadcasting заявил о желании Киева приобрести эту оборонительную систему, а также об просьбе к США получить батарею ракет Patriot.

Аргументы Израиля убедили Вашингтон, и вопрос о возможной продаже был снят с обсуждения.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что Россия заявила, что отводит войска от границ Украины. Репортаж о том, как в русскоязычных регионах Украины формируется идентичность на базе угроз российского вторжения и восьмилетней войны на Донбассе. И приготовления стран ЕС, граничащих с Украиной, к возможному наплыву украинских беженцев в случае российского вторжения.