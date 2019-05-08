Байден со значительным отрывом лидирует среди демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден опережает своего ближайшего конкурента от Демократической партии на выборах президента 2020 года на 32%.

Соответствующий опрос среди избирателей провело издание The Hill.

Байдена поддержали 46% опрошенных. Второй в рейтинге с поддержкой в ​​14% - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Третьим в рейтинге идет мэр города Саус Бенд в Индиане Пит Бутиджидж - его поддержали 8% опрошенных. За ним с 7% поддержки - сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Автор: thehill.com

После того, как в апреле Байден объявил о своем участии в выборах, он стал лидером гонки, обойдя нынешнего президента США Дональда Трампа.

Стратег Конор Магуайр высказал предположение, что президентская гонка может изменить вектор, вспомнив победу Республиканской партии в 2016 году, которую принесла неожиданная кандидатура Трампа.

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Президентские выборы в США 2020 года состоятся во вторник 3 ноября. Они станут 59-ми выборами американского президента. Избиратели выберут президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут нового президента и вице-президента США. В 2016 году кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 306 голосов коллегии при необходимых 270 и стал 45-м президентом США.