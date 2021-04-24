Байден сказал Эрдогану, что признает геноцид армян - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 81
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 612
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 432
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 297
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 351
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 441
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 963
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 288
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 216
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 423
Фото
Все фото
3
3
4
4
5
Консульство России в Чехии забрызгали &quot;кровью&quot;
Консульство России в Чехии забрызгали "кровью"
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Видео
Все видео
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 441
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1044
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 279
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 333
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 108
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
суббота, 24 апреля 2021 02:44

Байден сказал Эрдогану, что признает геноцид армян - СМИ

  Комментировать
Байден сказал Эрдогану, что признает геноцид армян - СМИ
Байден признает геноцид армян османами. Фото: Reuters

Вашингтон хочет официально признает геноцид армян в Османской империи.

Об этом президент США Джо Байден сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет агентство Bloomberg.

Эта же информация появилась в газете The Wall Street Journal. В частности отмечается, что Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году.

Данное заявление будет сделано в субботу ко Дню памяти геноцида армян. Никаких окончательных решений или брифингов не было. И Байден мог бы сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это делали другие президенты.

Однако, если слово геноцид прозвучит, Байден станет первым президентом США за 40 лет, публично признавшим массовые убийства 1915 геноцидом. Рональд Рейган был последним президентом США, который в 1981 году назвал это "геноцидом", но вскоре отступил под давлением Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча Зеленского с Эрдоганом: о чем говорили

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, и в частности, в ходе переговоров речь шла об укреплении отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден сказал Эрдогану, что признает геноцид армян - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 35543
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 21924
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 14868
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 12060
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 8064
Мир
Пентагон внимательно наблюдает, отводит ли Россия войска от границ Украины
Пентагон внимательно наблюдает, отводит ли Россия войска от границ Украины Просмотров: 9
США вернутся к вакцине Johnson&Johnson, несмотря на тромбозы
США вернутся к вакцине Johnson&Johnson, несмотря на тромбозы Просмотров: 9
Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе. О чем будут говорить
Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе. О чем будут говорить Просмотров: 27
Раскрыли секрет длительного хранения морских продуктов в древности
Раскрыли секрет длительного хранения морских продуктов в древности Просмотров: 81
AstraZeneca. В ЕС сопоставили риск и эффективность
AstraZeneca. В ЕС сопоставили риск и эффективность Просмотров: 54
Больше всего комментируют
27
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
9
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Голосов: 368
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть