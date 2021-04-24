Байден сказал Эрдогану, что признает геноцид армян - СМИ

Байден признает геноцид армян османами. Фото: Reuters

Вашингтон хочет официально признает геноцид армян в Османской империи.

Об этом президент США Джо Байден сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет агентство Bloomberg.

Эта же информация появилась в газете The Wall Street Journal. В частности отмечается, что Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году.

Данное заявление будет сделано в субботу ко Дню памяти геноцида армян. Никаких окончательных решений или брифингов не было. И Байден мог бы сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это делали другие президенты.

Однако, если слово геноцид прозвучит, Байден станет первым президентом США за 40 лет, публично признавшим массовые убийства 1915 геноцидом. Рональд Рейган был последним президентом США, который в 1981 году назвал это "геноцидом", но вскоре отступил под давлением Турции.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, и в частности, в ходе переговоров речь шла об укреплении отношений между Вашингтоном и Анкарой.