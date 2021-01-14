Байден - Сенату: "Кроме Трампа, есть другие неотложные дела"

Байден прокомментировал решение Сената об импичменте Трампу. Фото: Reuters

Избранный президент США Джозеф Байден призвал Сенат рассмотреть дело об импичменте президенту Дональду Трампу, и при этом "найти способ" продолжить работу над другими неотложными вопросами.

"На прошлой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного нападения на нашу демократию. Это было сделано политическими экстремистами и внутренними террористами, которых подстрекал к этому насилию президент Трамп. Это было вооруженное восстание против США", - заявил будущий американский глава, сообщает NBC News.

Он убежден, что "виновные должны быть привлечены к ответственности".

"Члены Палаты представителей воспользовались возможностями, предоставленными им нашей Конституцией, и проголосовали за импичмент и привлечение президента к ответственности", - добавил Байден.

В то же время главными проблемами в США, по словам Байдена, является "смертельный вирус" и "нестабильная экономика".

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"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, а также займется другими неотложными делами этой страны", - сказал избранный президент.

Речь идет, в частности, о переходе власти, запуске программы вакцинации и восстановления экономики.

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу. В то же время, как заявил лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл, американский Сенат не вынесет вердикт об импичменте Трампу до инаугурации Джозефа Байдена.