Байден - Сенату: "Кроме Трампа, есть другие неотложные дела"

 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 315
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1296
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2385
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1089
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 414
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1665
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1926
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 477
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1017
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
6
5
3
6
Самые простые правила эмиграции-Украинка о переезде в Канаду
Самые простые правила эмиграции-Украинка о переезде в Канаду
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
&quot;Пол года ждала разрешения на работу&quot; - украинка о переезде в США
"Пол года ждала разрешения на работу" - украинка о переезде в США
&quot;Самую страшную квартиру в мире&quot; хотят продать за $130 тыс.
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс.
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Видео
Все видео
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 315
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1926
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 360
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1287
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 04:49

Байден - Сенату: "Кроме Трампа, есть другие неотложные дела"

  Комментировать
Байден - Сенату: &quot;Кроме Трампа, есть другие неотложные дела&quot;
Байден прокомментировал решение Сената об импичменте Трампу. Фото: Reuters

Избранный президент США Джозеф Байден призвал Сенат рассмотреть дело об импичменте президенту Дональду Трампу, и при этом "найти способ" продолжить работу над другими неотложными вопросами.

"На прошлой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного нападения на нашу демократию. Это было сделано политическими экстремистами и внутренними террористами, которых подстрекал к этому насилию президент Трамп. Это было вооруженное восстание против США", - заявил будущий американский глава, сообщает NBC News.

Он убежден, что "виновные должны быть привлечены к ответственности".

"Члены Палаты представителей воспользовались возможностями, предоставленными им нашей Конституцией, и проголосовали за импичмент и привлечение президента к ответственности", - добавил Байден.

В то же время главными проблемами в США, по словам Байдена, является "смертельный вирус" и "нестабильная экономика".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп выступил с заявлением после объявленного импичмента

"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, а также займется другими неотложными делами этой страны", - сказал избранный президент.

Речь идет, в частности, о переходе власти, запуске программы вакцинации и восстановления экономики.

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу.

В то же время, как заявил лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл, американский Сенат не вынесет вердикт об импичменте Трампу до инаугурации Джозефа Байдена.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден - Сенату: "Кроме Трампа, есть другие неотложные дела"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 28677
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 8874
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 8542
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 8191
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 8100
Мир
Хорватия ограничила въезд для украинцев
Хорватия ограничила въезд для украинцев Просмотров: 36
Трамп выступил с заявлением после объявленного импичмента
Трамп выступил с заявлением после объявленного импичмента Просмотров: 396
Google будет блокировать политическую рекламу
Google будет блокировать политическую рекламу Просмотров: 9
В верхней палате Конгресса сообщили, когда возьмутся за импичмент Трампу
В верхней палате Конгресса сообщили, когда возьмутся за импичмент Трампу Просмотров: 90
В ВОЗ сделали неутешительный прогноз относительно коронавируса
В ВОЗ сделали неутешительный прогноз относительно коронавируса Просмотров: 252
Больше всего комментируют
3
В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
Сторонников независимости давили танками
1
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
Голосов: 822
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть