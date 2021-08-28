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суббота, 28 августа 2021 03:56

Байден сделал резкое заявление в сторону Китая

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Байден сделал резкое заявление в сторону Китая
Байден сделал заявление о происхождении коронавируса. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден сделал заявление о расследовании происхождения коронавируса. В частности, он обвинил Китай в препятствовании этого расследования.

"До сих пор КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и скрывать информацию, даже несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти. Эта информация нам нужна была быстро с КНР, пока пандемия была еще новой", - отмечает Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

США сделали все возможное для того, чтобы отследить корни вспышки Covid-19.

"Мир заслуживает ответов, и я не успокоюсь, пока мы их не получим. Ответственные страны не уклоняются от подобных обязанностей перед остальным миром", - говорится в заявлении Байдена.

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"Мы также продолжим оказывать давление на КНР, чтобы она придерживалась научных норм и стандартов, включая обмен информацией и данными с первых дней пандемии, протоколами, связанными с биобезопасностью, и информации от популяций животных. Мы должны иметь полный и прозрачный отчет об этой глобальной трагедии. Ничто меньшего не приемлемо", - отметил президент США.

Ранее Китай попросил ВОЗ проверить лаборатории США в рамках расследования источника пандемии Covid-19.

Объектом расследования должны стать лаборатории, которые находятся в Форт-Детрик и университете Северной Каролины в Чапел-Хилл - главном кампусе в этой системе университетов.

Форт-Детрик, штат Мэриленд, является центром биологических исследований военных США, и главный их участник - Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США. Еще в 2003 году эти структуры имели технологии для синтезирования и модификации коронавирусов, вызывающих тяжелый острый респираторный синдром.

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