Байден рассчитывает на разговор с лидером КНР

 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 342
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
1 Просмотров: 531
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 288
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 396
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1530
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1224
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1116
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 630
Фото
Все фото
3
3
3
9
9
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за &quot;сексуально откровенных&quot; снимков коров
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
1 Просмотров: 531
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 729
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1224
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 630
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 432
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1089
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 03:31

Байден рассчитывает на разговор с лидером КНР

  Комментировать
Байден рассчитывает на разговор с лидером КНР
Байден хочет диалога с Китаем. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден хочет провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Это будет первая беседа двух лидеров с момента вступления Байдена в должность 20 января текущего года, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки и Китай не должны конфликтовать, несмотря на конкуренцию между двумя странами.

Также он рассказал о своих отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином тогда, когда еще был американским вице-президентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай угрожает начать новую войну

"Я, вероятно, проводил с Си Цзиньпином больше времени, чем любой мировой лидер, потому что я провел 24-25 часов в личных встречах с ним, когда я был вице-президентом. Проехал с ним 17 тыс. миль. Я его очень хорошо знаю", - заметил глава Белого дома.

Он назвал его очень умным и бескомпромиссным.

Китай в день инаугурации президента США Джо Байдена, 20 января, ввел санкции против 28 чиновников администрации Дональда Трампа.

"США спланировали и осуществили сумасшедшие шаги, вмешались во внутренние дела Китая, взорвали интересы КНР, оскорбили китайский народ и нанесли ущерб китайско-американским отношениям", - прокомментировали в МИД Китая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден рассчитывает на разговор с лидером КНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 67801
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 46819
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 32986
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 29700
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
9
 Просмотров: 17838
Мир
Умер скандальный основатель известного порнографического журнала
Умер скандальный основатель известного порнографического журнала Просмотров: 27
Байден: Армию США буду привлекать в крайних случаях
Байден: Армию США буду привлекать в крайних случаях 1 Просмотров: 45
В Германии приняли решение относительно карантина
В Германии приняли решение относительно карантина Просмотров: 117
Twitter не планирует разблокировать аккаунт Трампа
Twitter не планирует разблокировать аккаунт Трампа Просмотров: 27
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
11
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
2
Мужчина избил школьника до сотрясения мозга
1
Допотопна мова
1
Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов
Голосов: 22
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть