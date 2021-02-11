Байден рассчитывает на разговор с лидером КНР

Байден хочет диалога с Китаем. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден хочет провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Это будет первая беседа двух лидеров с момента вступления Байдена в должность 20 января текущего года, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки и Китай не должны конфликтовать, несмотря на конкуренцию между двумя странами.

Также он рассказал о своих отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином тогда, когда еще был американским вице-президентом.

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"Я, вероятно, проводил с Си Цзиньпином больше времени, чем любой мировой лидер, потому что я провел 24-25 часов в личных встречах с ним, когда я был вице-президентом. Проехал с ним 17 тыс. миль. Я его очень хорошо знаю", - заметил глава Белого дома.

Он назвал его очень умным и бескомпромиссным.

Китай в день инаугурации президента США Джо Байдена, 20 января, ввел санкции против 28 чиновников администрации Дональда Трампа. "США спланировали и осуществили сумасшедшие шаги, вмешались во внутренние дела Китая, взорвали интересы КНР, оскорбили китайский народ и нанесли ущерб китайско-американским отношениям", - прокомментировали в МИД Китая.