Байден публично сделает прививку от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 234
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 1251
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1179
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1611
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 558
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 396
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
7
9
5
5
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Страну накрыла снежная буря: фото
Страну накрыла снежная буря: фото
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Видео
Все видео
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 675
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1404
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 783
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 270
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
1 Просмотров: 4914
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 432
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
суббота, 19 декабря 2020 13:50

Байден публично сделает прививку от коронавируса

  Комментировать
Байден публично сделает прививку от коронавируса
Прививки сделают новому руководству Белого дома. Фото: Reuters

Избранный президент США Джо Байден в понедельник публично сделает прививки от Covid-19.

Новоизбранная вицепрезидентка Камала Харрис и ее муж Дуг Емхофф тоже сделают прививки на следующей неделе. Хотят избежать ситуации, в которой все лидеры новой администрации могут почувствовать побочные эффекты одновременно, передает Politico.

Вице-президент США Майк Пенс 18 декабря получил прививку от коронавируса, став самым высоким вакцинированным должностным страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США разрешили еще одну вакцину от коронавируса

Пока неизвестно, когда Дональд Трамп получит прививки.

Уже 4 страны начали вакцинацию против коронавируса в мире. Более 1 млн человек получили первые прививки. Среди них есть жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России. Больше прививок сделали в КНР - 650 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден публично сделает прививку от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии

Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР

Фильм "Титаник" стоил дороже, чем сам корабль

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 3 Просмотров: 34976
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 20449
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
 1 Просмотров: 13653
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 13365
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 9567
Мир
Россия вернула украинскую икону для выяснения ее происхождения
Россия вернула украинскую икону для выяснения ее происхождения Просмотров: 324
В США разрешили еще одну вакцину от коронавируса
В США разрешили еще одну вакцину от коронавируса Просмотров: 144
Россия попала в список врагов США - Помпео
Россия попала в список врагов США - Помпео Просмотров: 387
Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии
Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии
 Просмотров: 234
Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР
Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
9
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
4
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
3
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
3
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
2
Умер последний президент Чехословакии
Голосов: 321
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть