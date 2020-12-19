Байден публично сделает прививку от коронавируса

Прививки сделают новому руководству Белого дома. Фото: Reuters

Избранный президент США Джо Байден в понедельник публично сделает прививки от Covid-19.

Новоизбранная вицепрезидентка Камала Харрис и ее муж Дуг Емхофф тоже сделают прививки на следующей неделе. Хотят избежать ситуации, в которой все лидеры новой администрации могут почувствовать побочные эффекты одновременно, передает Politico.

Вице-президент США Майк Пенс 18 декабря получил прививку от коронавируса, став самым высоким вакцинированным должностным страны.

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Пока неизвестно, когда Дональд Трамп получит прививки.

Уже 4 страны начали вакцинацию против коронавируса в мире. Более 1 млн человек получили первые прививки. Среди них есть жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России. Больше прививок сделали в КНР - 650 тыс.