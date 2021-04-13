Байден провел телефонный разговор с Путиным - что обсудили

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Байден выразил обеспокоенность тем, что Россия стягивает в Крым и на границы с Украиной военных и технику. Призвал к деэскалации конфликта, сообщает "Бабель".
Он отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Президент США четко дал понять, что его государство будет защищать свои национальные интересы и отвечать на действия со стороны России. Это также касается кибератак и вмешательства в выборы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белый дом конкретнее объяснить, чем Москва заплатит за возможную агрессию - что о нас пишет мировая пресса
Напоследок Байден предложил Путину встретиться.
Россия провела информационную атаку против украинского народа. Угроза военного вторжения сохраняется с 2016-1017 годов, говорит Gazeta.ua Михаил Самусь заместитель директора центра исследований армии, конверсии и разоружения.
Комментарии