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вторник, 26 января 2021 07:28

Байден прокомментировал вероятность импичмента Трампа

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Байден прокомментировал вероятность импичмента Трампа
Необходимо, чтобы против Трампа выступили по меньшей мере 17 сенаторов-республиканцев. Фото: Reuters

46-й президент США Джо Байден поддерживает импичмент республиканца Дональда Трампа, но сомневается, что сторонники процедуры в Сенате наберут достаточно голосов для вынесения обвинительного приговора по единственной статье - подстрекательство к мятежу.

Байден выразил сомнения, что по итогам слушаний в Конгрессе резолюция об импичменте 45-го президента наберет необходимых для признания его виновным 67 голосов, сообщает CNN.

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"Я считаю, это должно произойти, однако Сенат изменился с тех пор, когда я работал там", - сказал он.

Для этого также необходимо, чтобы против Трампа выступили по меньшей мере 17 сенаторов-республиканцев.

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Трамп закончил работу президентом США 20 января после инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена. Он стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Впервые это произошло после скандального разговора, в которой Трамп заставлял президента Владимира Зеленского расследовать дело против сына Байдена.

Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне.

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