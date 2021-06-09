Байден продлил санкции против Лукашенко

Байден продлил на год американские санкции против белорусских властей. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси.

Он подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом, информирует Белый дом.

В тексте постановления говорится, что действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Они "подрывают демократические процессы и институты в Беларуси". Имеют место "нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями, а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотребления полномочиями".

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Впервые подобный указ был издан еще в июне 2006 года президентом США Джорджем Бушем - младшим, занимавший на тот момент пост. Арест накладывался на собственность определенных категорий белорусских граждан в Соединенных Штатах, а также за их пределами, в случае нахождения под контролем американского правительства. В черный список официальных лиц Беларуси, на которых распространялись санкции, были включены 10 имен.

Ранее США восстановили санкции против государственных предприятий Беларуси. Свое решение Вашингтон объясняет ухудшением ситуации с правами человека из-за действий режима Александра Лукашенко. 23 мая в Беларуси за информации о бомбе посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист, основатель Telegram-канала NEXTA и блогер Роман Протасевич. Медийщика задержали.