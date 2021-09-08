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Байден продлил чрезвычайное положение из-за вмешательства в выборы США

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Байден продлил чрезвычайное положение из-за вмешательства в выборы США
Байден продлил санкции за вмешательство в выборы. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден продлил действие указа, позволяющего вводить санкции в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в стране.

"Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах", указано в опубликованном на сайте Белого дома письме главы вице-президенту Камале Харрис и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"12 сентября 2018 года исполнительным указом 13848 президент объявил чрезвычайное положение в стране в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, которую представляет опасность иностранного вмешательства или подрыв общественного доверия к выборам в США", - написал он.

"В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства. Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться в выборы в США или подрывать доверие общественности к ним, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или скрытого распространения пропаганды и дезинформации, продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Байдена.

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Указ был введен 12 сентября 2018 году и служит правовой основой для введения санкций в отношении подозреваемых в попытках подорвать доверие к избирательной системе страны или повлиять на электоральные предпочтения американцев. Он обязывает в течение 45 дней после проведения выборов оценивать возможное иностранное вмешательство в процесс со стороны спецслужб США.

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