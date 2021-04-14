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среда, 14 апреля 2021 01:00

Байден принял решение о выводе войск из Афганистана

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Байден принял решение о выводе войск из Афганистана
Американские войска уйдут из страны до 11 сентября. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден выведет американские войска из Афганистана к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом решении союзникам по НАТО могут сообщить в Брюсселе 14 апреля, пишет Reuters.

Предполагают, что Байден может сам сообщить об этом решении.

Этот шаг позволит продлить срок пребывания американского контингента в Афганистане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден хочет мира в Афганистане. Пересмотрит соглашение с талибами

Ранее "Талибан" пригрозил возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если они не уйдут до 1 мая.

Мирное соглашение, которое США заключило с талибами в 2020 году, предусматривало вывод американских войск из страны в мае 2021-го. Однако афганское правительство обвиняет "Талибан" в недостаточных усилиях по прекращению насилия.

Президент США Джо Байден выразил мнение, что соблюсти дедлайна 1 мая будут "тяжело", но, даже если он будет отсрочен, то ненадолго.

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