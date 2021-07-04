Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США

США пока точно не знают, кто именно стоит за недавней хакерской атакой на компанию Kaseya. Если выяснится, что к ней причастна Россия, страну ожидает ответ.

Об этом сообщает агентство Reuters. Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам провести расследование.

"Первоначально предполагалось, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", - сказал американский президент.

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Ранее международный производитель программного обеспечения Kaseya подвергся кибератаке с применением вируса-вымогателя. По данным Bloomberg, атаку могла совершить группировка REvil, связанная с Москвой. Всего кибератака REvil могла затронуть около 200 компаний.

Около 200 американских компаний взломали хакеры, связанные с Россией. Во время масштабной кибератаки использовали программы-вымогатели.