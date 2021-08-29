Байден пригрозил новыми атаками по исламским экстремистам в Афганистане

США продолжат отслеживать всех причастных к теракту в аэропорту Кабула 26 августа. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден пообещал новые атаки по исламской экстремистской группировке в Афганистане. Экстремист этой группировки в аэропорту Кабула 26 августа убил множество афганцев, которые пытались покинуть страну и 13 американских военнослужащих.

Об этом сообщает Associated Press.

Байден подтвердил, что беспилотник США в восточном Афганистане убил два члена афганского филиала Исламского государства и заявил, что экстремисты могут ожидать большего.

"Этот удар не был последним", - заявил Байден.

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Он добавил, что США продолжат выслеживать всех причастных к теракту в аэропорту Кабула 26 августа.

"Мы продолжим выслеживать каждого, причастного к этому чудовищному нападению и заставим заплатить", - сказал Байден.

Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула.