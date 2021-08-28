Американские военные покидают аэропорт Кабула

Военные США будут контролировать аэропорт до окончания миссии. Фото: Reuters

Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. В настоящее время вывозится оборудование. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы начали отходить", - сказал он, не уточнив, сколько американских военных США находится в Кабуле.

Генерал Хэнк Тейлор добавил, что военные США будут контролировать аэропорт до окончания миссии.

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Добавим, Великобритания завершила операцию по эвакуации из Афганистана. С начала августа вывезли из страны 15 тыс. гражданских лиц, тысячу военных, 40 кошек и 160 собак.