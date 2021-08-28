Великобритания из Кабула вывезла 200 кошек и собак и завершила эвакуацию

Великобритания завершила операцию по эвакуации из Афганистана.
С начала августа вывезли из страны 15 тыс. гражданских лиц, тысячу военных, 40 кошек и 160 собак. Об этом сообщил посол Великобритании в Афганистане Лори Бристов.
"Пришло время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о людях, которые до сих пор хотят покинуть страну. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы помочь им", - отметил он.
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Министерство обороны Великобритании сообщает, что из Кабула эвакуируют 40 кошек и 160 собак, которых держали в приюте для бездомных животных, который организовал бывший британский военный Пен Фартинг.
Операция получила название Ноев Ковчег.
Фартинг начал спасать животных Афганистана в 2006 году. Во время службы в этой стране он понял, что помощи нуждаются не только люди, но и большое количество животных.
Морпех приютил собаку, которую нашел на улице и который стал его боевым собратом. Фартинг даже написал две книги и организовал Фонд помощи афганским собакам и кошкам, который существовал на пожертвования благотворителей.
Каждый вылет эвакуационного борту, направляли в Афганистан за гражданами Украины, сопровождался "бешеными проблемами".
Украина договорилась с частной компанией, чтобы и вывезла граждан Украины из Кабула. Однако компания решила нарушить договоренности и забрала из Афганистана с десяток членов своих семей.
В аэропорту была очень сложная ситуация с безопасностью, особенно из-за скопления людей у ворот. Офицерам ГУР, которые летели в Афганистан военным самолетом, приходилось просто за шиворот хватать граждан Украины и извлекли из толпы, чтобы они могли попасть на борт.
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