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понедельник, 14 июня 2021 08:16

Байден прибыл на саммит НАТО. О чем будет говорить

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Байден прибыл на саммит НАТО. О чем будет говорить
Президент США Джо Байден прибыл на саммит НАТО. Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден прибыл в Брюссель на саммит НАТО, который состоится сегодня.

"Президент подтвердит прочный трансатлантическую связь через НАТО и подчеркнет твердую приверженность Соединенных Штатов статьи пятой: нападение на одного - это нападение на всех, и на него будет дан коллективный ответ", - сообщает пресс-служба Белого дома.

Также на саммите лидер США встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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Кроме того, у Байдена назвали ключевые темы переговоров. Так, на саммите пересмотрят стратегическую концепцию НАТО, одобрят новую политику киберзащиты, поговорят о сохранении технологического превосходства, борьбу с изменением климата, инвестирование в НАТО и прочее.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры в рамках саммита G7 в графстве Корнуолл, Великобритания. Стороны обсудили газопровод Северный поток - 2, Меркель отметила "хороший и конструктивный" характер беседы. По ее словам, и для Германии, и для США важно сохранить транзит природного газа из России через Украину.

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