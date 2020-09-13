Байден предупредил о самой серьезной проблеме человечества

Политик связал масштабные лесные пожары, бушующие на западе США с изменениями климата. Фото: AP

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что климатический кризис скоро станет серьезной угрозой для будущего человечества.

Политик связал масштабные лесные пожары, бушующие на западе США - в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон - с изменениями климата, сообщает "Голос Америки".

"Научные данные ясно показывают, что ... изменение климата является неизбежной угрозой установившемуся образу нашей жизни", - отметил Байден.

Он призвал действовать уже сейчас, чтобы избежать будущего, "полного непрерывного шквала трагедий, подобных той, которую американские семьи переживают сегодня на Западном побережье".

По мнению Байдена, без борьбы с изменением климата лесные пожары и другие погодные катаклизмы будут усиливаться, подвергая опасности жизни десятков миллионов американцев, разрушая экономическую безопасность государства.

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С 31 августа на западе США продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь охватил лесные массивы штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон. По последним данным, в результате природных пожаров погибли по меньшей мере 28 человек.