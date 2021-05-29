Байден представил бюджет США

Байден представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год с увеличением государственных расходов до $6 трлн.

"Бюджет инвестирует непосредственно в американских граждан и укрепит экономику нашей страны, улучшит наше финансовое здоровье в долгосрочной перспективе", говорится в заявлении Белого дома.

Проект бюджета, в том числе, объединяет крупные инициативы, о которых объявил американский президент: "План поддержки американских семей" стоимостью $1,8 трлн и "Американский план занятости" стоимостью $2,3 трлн, а также $1,5 трлн на дискреционные расходы.

Таким образом, вместе с программами, которые не требуют ежегодного утверждения, бюджет на 2022 финансовый год потребует $6 трлн, где большие инвестиции будут направлены в образование, здравоохранение, науку и инфраструктуру.

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"Страна была ослаблена десятилетиями недостаточного инвестирования в эти области, ограниченные бюджетными лимитами", - заявила в пятницу исполняющая обязанности директора офиса управления и бюджета Шоланда Янг.

Администрация Байдена считает, что планируемое повышение налогов для корпораций и богатых людей обеспечит бюджету достаточные доходы, чтобы компенсировать рост расходов в течение следующих 15 лет.