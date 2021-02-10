Байден получил доступ к разговорам Трампа с Путиным - СМИ

Детали более 10 разговоров Трампа и Путина остаются тайной, которую советники Байдена считают необходимым выяснить. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп скрывал содержание телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас 46-й американский президент Джо Байден имеет к ним доступ.

Детали более 10 разговоров Трампа и Путина остаются тайной, которую советники Байдена считают необходимым выяснить, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

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В администрации Байдена планируют узнать, раскрывал ли Трамп секретную информацию или заключал конфиденциальные соглашения с президентом России.

Сами звонки не записывались, однако помощники Трампа, как правило, слышали переговоры и записывали детали разговоров. Именно эту информацию, которая, по закону передается в Национальный архив США, собирается получить команда Байдена.

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Военно-воздушные силы США продемонстрировали России готовность действовать, разместив на авиабазе в Норвегии бомбардировщики В-1. Соединенные Штаты сделали это впервые. В администрации президента США отметили, что Джо Байден готов к более жестокой политике в отношении России.