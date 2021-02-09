Готовы к агрессии России: США впервые разместили в Норвегии бомбардировщики В-1

США разместили бомбардировщики В-1 в Норвегии. Фото: wikipedia.org

Военно-воздушные силы США продемонстрировали России готовность действовать, разместив на авиабазе в Норвегии бомбардировщики В-1.

Соединенные Штаты сделали это впервые, сообщил CNN ссылаясь на чиновников защиты.

На авиабазу Орланд в Норвегии отправили 4 бомбардировщики В-1 и около 200 военнослужащих ВВС. Следующие 3 недели они будут участвовать в миссии за Полярным кругом и в международном воздушном пространстве на северо-западе России.

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По словам чиновников, ранее военные миссии проводились ближе к Великобритании, но они хотят показать, что готовы к российской агрессии.

Министерство обороны США обеспокоено действиями российских военных по перекрытию доступа в Арктику и милитаризации арктического региона.

"Последние российские инвестиции в Арктику включают сеть наступательных авиационных средств и береговых ракетных систем", - прокомментировала секретарь ВВС во время правления Дональда Трампа Барбара Барретт.

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