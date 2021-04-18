Байден планирует увеличить квоту на прием беженцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 558
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 315
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 990
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 495
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1233
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 657
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1692
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 936
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1053
Фото
Все фото
10
8
5
3
5
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Завораживающее место: что должен увидеть каждый - фото
Завораживающее место: что должен увидеть каждый - фото
Главный &quot;Холостяк&quot; страны признался, что он гей
Главный "Холостяк" страны признался, что он гей
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Видео
Все видео
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Депутат случайно включился в онлайн-заседание парламента из постели - видео
Депутат случайно включился в онлайн-заседание парламента из постели - видео
Не Путин, а "Клутин": Байден оговорился во время выступления
Не Путин, а "Клутин": Байден оговорился во время выступления
Байден о "Северном потоке-2": "Это сложный вопрос"
Байден о "Северном потоке-2": "Это сложный вопрос"
Байден выступил с речью, посвященной России
Байден выступил с речью, посвященной России
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 558
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 315
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1053
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1935
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 783
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 576
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
воскресенье, 18 апреля 2021 02:24

Байден планирует увеличить квоту на прием беженцев

  Комментировать
Байден планирует увеличить квоту на прием беженцев

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американская администрация увеличит квоту на прием беженцев.

Об этом сообщили в Белом доме.
В пятницу глава государства принял решение не увеличивать лимит в 2021 финансовом году (начался 1 октября прошлого года), сохранив его на уровне 15 тыс. Человек. Такая квота на текущий финансовый год была установлена ​​в конце октября предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники расстреляли колонну беженцев

Этот показатель является минимальным с 1980 года. В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тыс. Человек, и тогда он был сокращен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тыс.

Дания стала 1-й страной ЕС, которая заявила сирийским беженцам, что они должны вернуться домой, поскольку для них там теперь безопасно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден планирует увеличить квоту на прием беженцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 10602
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
8
 2 Просмотров: 6183
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 5175
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5112
Сексапильная жена футболиста выпятила на камеру пышную грудь
Сексапильная жена футболиста выпятила на камеру пышную грудь
8
 Просмотров: 4527
Мир
Для России надо определить красные линии - Макрона
Для России надо определить красные линии - Макрона Просмотров: 54
В Германии заявили, что РФ создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы
В Германии заявили, что РФ создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы Просмотров: 99
Отравление Скрипалей: Чехия объявила подозреваемых в розыск
Отравление Скрипалей: Чехия объявила подозреваемых в розыск Просмотров: 234
Экс-глава МВД Италии предстанет перед судом за незаконное удержание мигрантов
Экс-глава МВД Италии предстанет перед судом за незаконное удержание мигрантов Просмотров: 99
Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовили покушение
Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовили покушение Просмотров: 324
Больше всего комментируют
6
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
2
Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
2
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
2
Скандального журналиста расстреляли во время пробежки
2
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка
Голосов: 132
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть