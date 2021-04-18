Байден планирует увеличить квоту на прием беженцев

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американская администрация увеличит квоту на прием беженцев.

Об этом сообщили в Белом доме.

В пятницу глава государства принял решение не увеличивать лимит в 2021 финансовом году (начался 1 октября прошлого года), сохранив его на уровне 15 тыс. Человек. Такая квота на текущий финансовый год была установлена ​​в конце октября предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

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Этот показатель является минимальным с 1980 года. В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тыс. Человек, и тогда он был сокращен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тыс.

Дания стала 1-й страной ЕС, которая заявила сирийским беженцам, что они должны вернуться домой, поскольку для них там теперь безопасно.