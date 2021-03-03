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среда, 03 марта 2021 14:01

Сирийских беженцев отправят домой, потому что там уже безопасно

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Сирийских беженцев отправят домой, потому что там уже безопасно
Сирийские искатели убежища идут по дороге во время миграционной кризиса в ЕС в 2015-м / Daily Telegraph

Дания стала 1-й страной ЕС, которая заявила сирийским беженцам, что они должны вернуться домой, поскольку для них там теперь безопасно.

С середины января 94 беженца, бежавших из района Дамаска, Копенгаген лишил видов на жительство после того, как датское правительство определило, что сирийская столица и ее окрестности теперь безопасны. Об этом пишет Daily Telegraph.

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Мигранты не будут вынуждены уехать, но если этого не сделают, будут перемещены в лагеря для депортации.

В прошлом месяце министр иммиграции Дании заявил, что его страна была открыта и честна с самого начала с сирийскими беженцами.

"Мы ясно дали понять сирийским беженцам, которые имели вид на жительство, что это временно. Его можно отозвать, если защита больше не нужна. Мы должны были обеспечивать людям защиту, пока это было необходимо. Но когда условия в родной стране улучшились, бывший беженец должен вернуться домой и восстановить там жизнь", - сказал министр.

Датское правительство объявило южный район провинции Риф-Димашк в Сирии безопасным для возврата. Это означает, что еще 350 сирийцев лишат права на убежище в Дании, а также еще около 900 беженцев из Дамаска.

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Дата
03
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