Байден планирует отменить еще один скандальный указ Трампа

США планируют снова разрешить выдачу виз для иностранных специалистов. Фото: pixabay.com

Администрация президента США Джо Байдена может отменить запрет на выдачу ряда категорий рабочих виз для иностранных специалистов.

Сейчас возможность не продлевать введенный запрет на выдачу нескольких категорий рабочих виз рассматривают. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Такое решение новой американской администрации встретит поддержку со стороны технологических компаний, которые предпочитают оформлять визы для найма квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Заметим, что действие запрета, продолженное в начале января тогдашним президентом Дональдом Трампом, заканчивается 31 марта.

Ранее президент США Джо Байден отменил указ Дональда Трампа относительно ограничений на въезд в страну иностранцев. Американский лидер пояснил, что документ от 22 апреля 2020 года о "приостановлении въезда иммигрантов, представляющих риск для рынка труда США во время экономического восстановления после вспышки нового коронавируса" не защищает интересы государства.