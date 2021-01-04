Байден планирует наказать Россию за кибератаки на американское правительство

Байден введет ограничения против России из-за кибератаки. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден и следующий состав сената собираются наказать Россию за хакерские атаки на американское правительство.

Об этом сообщил кандидат на должность советника президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

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По словам мужчины, в первую очередь Байден выяснит цель атаки и проанализирует нанесенный ущерб, чтобы российские власти заплатили за них. Президент планирует усилить меры по кибербезопасности.

"Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите", - прокомментировал Салливан.

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует модернизировать приоритеты национальной безопасности и обороны Соединенных Штатов через непредсказуемые действия со стороны России и Китая.