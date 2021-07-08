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четверг, 08 июля 2021 07:48

Байден отреагировал на убийство президента Гаити

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Байден отреагировал на убийство президента Гаити
Соединенные Штаты заявили о готовности оказать помощь для защиты и безопасности Гаити. Фото: Reuters

Соединенные Штаты окажут Гаити помощь в сфере безопасности после ночного нападения неизвестных на президентскую резиденцию Жовенеля Моиза.

Америка осуждает "столь отвратительный поступок", заявил президент США Джо Байден.

"Мы шокированы и расстроены сообщением об ужасном убийстве президента Моиза и нападении на первую леди. Готовы оказать помощь для защиты и безопасности страны", - сказал он.

Первую леди Гаити Мартин Мари Этьен Джозеф в критическом состоянии эвакуировали в один из госпиталей Майами.

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7 июля неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на его резиденцию. Моиз был президентом Гаити с 7 февраля 2017-го. Пока страной будет руководить временный премьер-министр Клод Жозеф.

Нападение на резиденцию совершил "вооруженный иностранный отряд". В стране на 15 суток ввели военное положение. На этот же срок объявили национальный траур в связи с убийством президента Моиза.

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Дата
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