Байден отменил громкие решения Трампа первой же серией указов

Байден подписал указ о присоединении США к Парижской климатической соглашения. Фото: Reuters

В первый же день пребывания на посту президент США Джо Байден подписал ряд указов, которыми отменил некоторые скандальные решения Дональда Трампа.

Байден подписал указ о присоединении США к Парижской климатической сделки, из которой страна вышла после прихода к власти Трампа, сообщает "Голос Америки".

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"Президент выполнит предвыборное обещание помочь бедным в финансовом отношении американцам справиться с последствиями пандемии Covid-19. Он продолжит федеральную запрет на выселение из занимаемого жилья и предложит федеральным агентствам продлить сроки выкупа закладных по ипотечным кредитам, которые гарантированы на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Кроме того, новоизбранный американский президент отменил решение Трампа о выходе из ВОЗ, а также о запрете на въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением.

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4 ноября 2019 года США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения. 5 ноября 2020 года Байден пообещал, что через 77 дней вернет страну в Парижское климатическое соглашение, если победит на выборах.