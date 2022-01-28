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пятница, 28 января 2022 21:06

Байден отдал приказ повысить готовность военных

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Байден отдал приказ повысить готовность военных
Президент США Джо Байден санкционировал повышение готовности вооруженных сил. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден санкционировал повышение уровня готовности вооруженных сил.

Это на случай, если придется поддерживать союзников или оказывать им помощь, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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"Украина имеет общую границу с четырьмя членами НАТО – Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Президент и министр обороны дали разрешение на повышение нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь", - заявил Милли.

28 января в Украину прибыли очередная партия военной помощи от США. На этот раз – это 81 т боеприпасов разного калибра.

На следующей неделе ожидаются другие партии военно-технической помощи для усиления обороноспособности.

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Дата
28
января

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