Байден остановил вывода войск из Германии

Байден решил приостановили вывод военных. Фото: Reuters

США приостановили вывод своих войск из Германии.

Соответствующее решение принял новоизбранный президент Джо Байден, сообщает DW.

Предыдущая администрация Дональда Трампа намеревалась уменьшить контингент в стране на 12 тыс. военных.

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"Предварительное планирование, которое продолжалось по предварительной инициативы, приостановили, чтобы министр обороны и эта администрация могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда новый госсекретарь вступил в должность", - заявил командующий войсками США в Европе генерал Тод Фостер.

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп не должен получать отчеты разведки за "нестабильной поведение" и опасения, что он может с кем-то поделиться секретной информацией.