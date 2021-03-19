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пятница, 19 марта 2021 09:23

Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей

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Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей
Байден не будет извиняться за то, что назвал Путина убийцей. Фото: thebell

Президент США Джо Байден не жалеет, что назвал главу РФ Владимира Путина убийцей.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг, 18 марта.

"Президент не собирается сдерживаться, очевидно, когда у него есть беспокойство – касается ли это слов, или действий", - прокомментировала она.

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Журналист спросил Псаки, не жалеет ли Байден, что назвал Путина убийцей.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - ответила пресс-секретарь.

По словам Псаки, Байден и Путин имеют разные взгляды на свои страны и подходы к правлению. Но они едины в поисках путей совместной работы.

Россия требует извинений от президента США Джо Байдена за его "хамские" заявления о том, что глава РФ Владимир Путин - убийца.

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19
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