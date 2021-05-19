Байден не будет вводить санкции против российского "Северного потока-2" - СМИ

США не будут вводить санкции против "Северного потока-2". Фото: Радио Свобода

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена отказаться от санкций против руководства компании, ответственной за строительство российского газопровода "Северный поток-2". В частности, против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига.

"Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, наблюдающих за прокладкой российского газопровода "Северный поток 2" в Германию", - сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Данное решение указывает на то, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода, и подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Байден при согласовании действий с риторикой по ужесточению подхода к России.

Госдепартамент признает, что корпорация Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину и бывший сотрудник восточногерманской разведки Маттиас Варниг, занимаются деятельностью, подпадающей под санкции. Однако Государственный департамент откажется от применения ограничений, ссылаясь на национальные интересы США.

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Одна из крупнейших природоохранных организаций Германии, NABU, подала иск против строительства газопровода "Северный поток-2". Сейчас строительные работы на немецком участку заблокированы.