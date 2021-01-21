Байден не будет решать вопрос об импичменте Трампа

Байден передал решение вопроса импичмента Трампа Сенату. Фото: Reuters

Действующий президент США Джо Байден не будет решать вопрос об импичменте своего предшественника Дональда Трампа.

Сенат США сможет совмещать работу на благо народа и решение об импичменте, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Сенат может заниматься сразу несколькими делами, и сенаторы могут выполнить конституционный долг, при этом делая работу для американцев", - прокомментировала она.

Байден оставил "механику" и "специфику" процесса Сенату.

В первый же день пребывания в должности президент США Джо Байден подписал ряд указов, которыми отменил некоторые скандальные решения Дональда Трампа