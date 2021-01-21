Байден не будет решать вопрос об импичменте Трампа

Действующий президент США Джо Байден не будет решать вопрос об импичменте своего предшественника Дональда Трампа.
Сенат США сможет совмещать работу на благо народа и решение об импичменте, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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"Сенат может заниматься сразу несколькими делами, и сенаторы могут выполнить конституционный долг, при этом делая работу для американцев", - прокомментировала она.
Байден оставил "механику" и "специфику" процесса Сенату.
В первый же день пребывания в должности президент США Джо Байден подписал ряд указов, которыми отменил некоторые скандальные решения Дональда Трампа
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