Байден и Шольц обсудят ситуацию вокруг Украины

Завтра Байден и Шольц встретятся для обсуждения ситуации вокруг Украины. Фото: ua.news

7 февраля канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Это будет первый визит Шольца в качестве главы правительства. Об этом сообщило ведомство федерального канцлера, передает "Укринформ".

После переговоров состоится совместная пресс-конференция двух лидеров.

"Приблизительно полторачасовая встреча в понедельник в Белом доме будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавируса и климатической политике", - отметили в пресс-службе главы немецкого правительства.

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"Тесная координация между европейскими партнерами и США очень важна. Цель – донести единый и сплоченный месседж в Кремль: нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины приведет к тяжелым последствиям для России – политически, экономически и геостратегически", - заявил Шольц в преддверии визита изданию BILD.

Канцлер добавил, что с этим согласны все европейские союзники.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Стороны обсудили активизацию нормандского формата. Также согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.