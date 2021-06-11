Байден и Джонсон подписали обновленную Атлантическую хартию, которую впервые заключили Рузвельт и Черчилль

Байден и Джонсон подписали обновленную Атлантическую хартию. Фото: ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали обновленный вариант Атлантической хартии.

Таким образом Байден и Джонсон подчеркнули значение своих стран как главных мировых лидеров, которые берут на себя самые глобальные вызовы, сообщает NPR.

Оба лидера пообещали работать "в тесном сотрудничестве со всеми сторонами, которые разделяют наши демократические ценности" и противодействовать "усилиям тех, кто стремится подорвать наши союзы и институты".

Хартия содержит обязательства сотрудничать в области изменения климата, науки и технологий, а также в рамках НАТО. В документе подчеркивается неприемлемость вмешательства в выборы и распространение дезинформации.

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Этот документ является символическим намеком на оригинальную Атлантическую хартию, подписанную в 1941 году президентом Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и была направлен на преодоление последствий Второй мировой войны.

Президент США Джо Байден прибыл в Британию для участия в саммите G7, а также провел двусторонние переговоры с Джонсоном, по результатам которых, лидеры обнародовали заявление.