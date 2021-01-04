Байден хочет провести ядерные переговоры с Россией

Байден надеется на ядерные переговоры с Россией. Фото: Reuters

Администрация новоизбранного президента США Джо Байдена хочет восстановить ядерные переговоры с Россией после инаугурации 20 января.

Об этом сообщила американская газета The New York Times.

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Подписаный договор Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым о сокращении стратегических ядерных арсеналов заканчивается в феврале 2021 года.

По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и Россия смогут сотрудничать в сфере контроля над вооружениями.

Новоизбранный президент США Джо Байден и следующий состав сената собираются наказать Россию за хакерские атаки на американское правительство.