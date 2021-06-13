Байден дал жесткий сигнал Путину

Президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин встретятся 16 июня на швейцарской вилле. Фото: REUTERS

Белый дом хочет продемонстрировать, что президент США Джо Байден дал "жесткий сигнал" коллеге из России Владимиру Путину на их встрече в Женеве.

Саммит пройдет в двух форматах - "широком и узком". Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что президент США должен передать Владимиру Путину "жесткий сигнал, в отличие от тех отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп".

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Утверждается, что Джо Байден будет проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".

По информации телеканала, американский президент намерен обсудить кибератаки, усиление российской агрессии в отношении Украины, нарушения прав человека и вмешательства в выборы.

Также Джо Байден планирует затронуть темы, по которым две страны могут работать вместе. Например, контроль над вооружениями и изменение климата.

Президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин встретятся 16 июня на швейцарской вилле XVIII века, с территории которой разворачивается вид на Женевское озеро. Главы государств обсудят вмешательства россиян в американские выборы, российские кибератаки, нарушения прав человека в России и агрессию РФ против Украины. Все эти темы на повестке дня, с тех пор как Байден вступил в должность президента 20 января этого года.