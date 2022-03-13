Багамы присоединились к санкциям против России и Белоруссии

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Багамские острова останавливают все финансовые операции с подсанкционными российскими и белорусскими учреждениями.

Об этом сообщает "Reuters", ссылаясь на официальное заявление представителей правительства.

По информации финансового консалтинга "KPMG", Багамские острова в прошлом были оффшорной налоговой юрисдикцией, однако заявляют о выполнении требований ЕС по финансовой прозрачности.

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Багамы содержатся в "сером" налоговом списке ЕС. Это означает, что союз следит за выполнением их обещаний.

Россия из-за санкций потеряла доступ к $300 млрд своих резервов. США, ЕС и их союзники заблокировали РФ доступ к части золотовалютных резервов. Страна-агрессор не может воспользоваться почти половиной из них, заявил 13 марта глава Минфина России Антон Силуанов в интервью на одном из российских телеканалов.