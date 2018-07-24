Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении Найема

Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого в нападении на нардепа от БПП Мустафу Найема.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в Facebook.
"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе, связанных с оценкой поведения самого Найем азербайджанскими властями", - написал он.
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Енин отметил, что Генпрокуратура не имеет отношения к объявлению человека в международный розыск, а прокуроры международно-правового департамента ГПУ - к ходатайству о мере пресечения подозреваемому в нападении на нардепа.
30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найем, ему сломали челюсть.
Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один бежал и полетел в Баку через 2 часа после драки.
Трем задержанным инкриминируют ст. 296, "хулиганство", а тому, кому удалось убежать, - заочно ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.
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