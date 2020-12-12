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суббота, 12 декабря 2020 20:40

Азербайджан обвинил Армению в провокации

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Азербайджан обвинил Армению в провокации
В Баку говорят, что Армения устроила провокацию. Фото: Reuters

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в провокации.

Нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Азербайджана

"Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Ранее в субботу Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона возобновила наступление.

В Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе. Наступать начали в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд, сообщили в Минобороны Армении.

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